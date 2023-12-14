Пенсионеров освободят от банковской комиссии при оплате ЖКХ

Об этом во время прямой линии с населением заявил Владимир Путин

Российских пенсионеров освободят от уплаты банковской комиссии при оплате коммунальных квитанций, заявил во время прямой линии с россиянам президент страны Владимир Путин.

«Решение только что принято. Пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий банкам за коммунальные платежи»,— заявил президент.

Пенсионер из Новосибирска Владимир Леонтьев пожаловался главе государства на то, что январскую прибавку к пенсии грозится «съесть» летнее повышение коммунальных тарифов.

Владимир Путин пообещал изучить коммунальные тарифы в Сибири и напомнил пенсионеру, что россияне имеют право получать жилищную субсидию, если их коммунальные платежи превышают 22% от дохода семьи. В некоторых регионах, заметил Путин, этот порог еще ниже, в итоге сотни тысяч россиян в этом году уже используют такую возможность сэкономить деньги.