Экс-губернатор Челябинской области оспаривает арест имущества на 73 млн рублей

Активы Бориса Дубровского ранее заблокировали судебные приставы

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский попытался обжаловать в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде принятие обеспечительных мер по делу ПО «Монтажник». В определении сказано, что жалоба на решение арбитражного суда Челябинской области подана с нарушениями. В частности, следовало направить копии апелляционной жалобы и прилагаемые к ней документы другим участникам дела. Среди них — конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломко, ООО «Символ бетон», АО «Кредит Урал Банк» и дочь бывшего главы региона Анна Дубровская. В связи с этим обращение оставлено без движения до 13 января 2022 года.

В конце ноября Магнитогорский отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области открыл исполнительное производство по долгу бывшего губернатора региона Бориса Дубровского. Месяцем ранее арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество Дубровского на общую сумму 73,5 млн рублей. Конкурсный управляющий оспаривала перечисление этих денег компанией ПО «Монтажник» (контролировалась семьей экс-губернатора) на личные счета бывшего главы региона в период с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года.

Производственное объединение «Монтажник» известно в Челябинской области тем, что в 2017–2018 годах получило пять контрактов на выполнение подготовительных работ для строительства конгресс-холла на реке Миасс, прозванного «Крылья». Его строили к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, которые отменили после начала пандемии COVID-19. Кроме того, компания дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для возведения этого объекта, но оба конкурса объявляли несостоявшимися.

В июне 2021 года «Монтажник» признали банкротом по просьбе кредиторов, которым фирма задолжала более 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В конгресс-холл вложены миллиарды рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено.