В Златоусте сгорела крыша заброшенного цеха на заводе «Булат»

На месте работали пожарные расчеты

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В Златоусте сгорело 500 квадратных метров кровли в заброшенном цехе на территории завода «Булат». Информацию сегодня, 24 мая, подтвердили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Возгорание случилось вечером в воскресенье, 23 мая. Местные жители, увидевшие столб дыма, поднимающегося с территории завода, вызвали пожарных. Огонь бушевал в заброшенном цехе: горела крыша.

Пожар ликвидирован в тот же день. Пострадавших и погибших нет.

Очевидцы сообщили, что запах гари и дыма сохранялся до утра понедельника.