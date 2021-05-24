В Златоусте сгорело 500 квадратных метров кровли в заброшенном цехе на территории завода «Булат». Информацию сегодня, 24 мая, подтвердили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
Возгорание случилось вечером в воскресенье, 23 мая. Местные жители, увидевшие столб дыма, поднимающегося с территории завода, вызвали пожарных. Огонь бушевал в заброшенном цехе: горела крыша.
Пожар ликвидирован в тот же день. Пострадавших и погибших нет.
Очевидцы сообщили, что запах гари и дыма сохранялся до утра понедельника.