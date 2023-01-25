В России могут ввести закон о самозапрете на получение кредитов

В случае его принятия россияне смогут запретить себе брать кредиты на портале «Госуслуги»

Уже этой весной в России может заработать самозапрет на получение кредитов и займов. Соответствующий законопроект уже прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в Госдуму, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Центробанка.

Работать закон будет следующим образом: россияне в личном кабинете на портале «Госуслуги» смогут выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов, и этот запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй. Банки, которые запрашивают информацию в бюро при получении заявки на оформление кредита, смогут увидеть выставленные ограничения.

Как рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, законопроект рассматривается как еще один инструмент для противодействия мошенничеству.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект планируют принять в весеннюю сессию.