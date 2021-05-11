Алексей Текслер и глава Челябинского УФАС обсудили конкуренцию на Южном Урале

Губернатор Челябинской области и главная антимонопольщица региона Анна Козлова проговорили вопросы контроля цен на продукты и бензин

11 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с начальником регионального управления антимонопольной службы Анной Козловой. Главной темой стала реализация дорожной карты по развитию конкуренции на Южном Урале, а кроме того — контроль цен на продукты питания и автомобильное топливо, сообщает пресс-служба губернатора.



По данным пресс-службы, Алексей Текслер и Анна Козлова подвели промежуточные итоги совместной работы: дело в том, что в регионе разработана дорожная карта по развитию конкуренции, аналогичные программы приняты во всех муниципалитетах. В качестве примера глава региона и начальник УФАС вспомнили о сфере дорожного строительства, которая еще три-четыре года назад служила в Челябинской области источником постоянных «антимонопольных» скандалов.

«Статистика говорит о том, что среднее количество участников торгов значительно увеличилось, количество жалоб уменьшилось, в том числе доля закупок, признанных несостоявшимися. Мы видим, что расширяется и география участников, которые приходят на наш рынок, видим, что качество работ улучшается (если качество не устраивает, то подрядчик исправляет недочеты по условиям гарантии). Наша задача — сделать процедуру закупок в сфере дорожного строительства и содержания дорог прозрачнее, здесь, я считаю, у нас есть позитивная динамика», — отметил Алексей Текслер.

Анна Козлова в свою очередь напомнила, что антимонопольщики вместе с новой командой губернатора добились разукрупнения лотов в сфере дорожного строительства, кроме того, в торгах принимают участие уже не 1—2, а 3—7 участников. В других секторах рынка это число еще больше: например, на конкурс по ремонту больницы в Аргаяше заявлялось 29 строительных организаций.

Отдельной темой стал доступ малых и средних предприятий Челябинской области к закупкам товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.