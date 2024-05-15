Беспилотник для обработки почвы создадут в Челябинске

Машину выпустят совместно ЧКЗ и ЮУрГАУ

Челябинский компрессорный завод и Южно-Уральский государственный аграрный университет планируют разработать и выпустить наземную беспилотную сельскохозяйственную машину. С ее помощью можно будет обрабатывать почву и сеять культуры. Проект реализуют в рамках работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра, сообщает АНО «Региональная инфраструктура образования и науки». Создание техники повысит технологический суверенитет страны в сфере продовольственной безопасности.

«Наша задача, которую мы будем решать вместе с ЮУрГАУ, — разработать и поставить на производство современный агрегат, который сможет в режиме реального времени изменять технологические параметры работы. Использование умной техники обеспечит высокое качество выполняемых технологических операций и поможет бороться с нехваткой рабочих кадров на селе. Работа по данному проекту сократит отставание от мировых лидеров производителей беспилотных сельскохозяйственных машин», — отмечает руководитель проекта от ЧКЗ, директор департамента сельхозмашин Ильдар Рахимов.

Ученые вуза помогут спроектировать машину согласно агротехническим требованиям. Поэтому техника будет работать с учетом конкретных физико-механических свойств почвы, поясняет проректор по научной и инновационной работе ЮУрГАУ Сергей Шепелев.