Аграрии Челябинской области на 78% обеспечены ГСМ перед посевной

Закуп топлива продолжается в плановом режиме

Аграрии Челябинской области перед стартом посевной кампании в регионе закупили около 40 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, что составляет 78,4% от требуемого объема. Закуп топлива продолжается в плановом режиме. Об этом шла речь сегодня, 18 апреля, на заседании комитета по аграрной политике в Заксобрании Челябинской области.

В этом году планируется засеять сельскохозяйственными культурами 1895 тысяч гектаров, в том числе яровыми культурами — 1734 тысячи гектаров, зерновыми и зернобобовыми — 1397 тысячи гектаров, кормовыми — 241,9 тысячи гектаров. Площадь пашни в обработке в регионе увеличится на 54 тысячи гектаров.

Обеспеченность семенами зерновых культур для посева, по данным на 5 апреля 2024 года, составляет 92%, подсолнечника — 81%, картофеля, рапса и лука — по 97%. Продолжается заготовка семян капусты, свеклы и моркови. Семенами для выращивания томатов и огурцов регион обеспечен полностью.

Сельскохозяйственные товаропроизводители работают над приобретением недостающих семян и минеральных удобрений. Готовность сельскохозяйственной техники составляет от 84 до 92%, пахотных тракторов — 89%.