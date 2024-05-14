«Ждем потепления, посевная будет набирать обороты. Тем более что область активно помогает агросектору. Сформирован необходимый запас ГСМ, который своевременно пополняется, приобретаются минеральные удобрения. Предприятия получают субсидии на неотложные нужды и развитие. Надеюсь, что сезон сложится для нашего агросектора успешно. Пожелаем удачи нашим аграриям, селянам, ведь от них зависит наша продовольственная безопасность», — отметил Алексей Текслер.
Кроме того, губернатор Челябинской области отметил, что после проблем прошлых лет аграриям направлено 350 млн рублей на приобретение семян. Область оказывает финансовую поддержку для производства зерна и животноводство. С начала года аграрии получают господдержку, объем которой 1,1 млрд рублей.
«В этом году обилие влаги будет благотворно влиять на сенокосы и многолетние травы, восполнит потери засушливых лет на естественных угодьях. К концу недели ожидается более теплая погода, и темпы сева будут постепенно восстанавливаться. Посадка картофеля также сдвинется, а овощи (лук, морковь, свекла) планируется посеять в оптимальные сроки. Рассада капусты посеяна и выращивается в парниках. После наступления тепла также начнётся ее высадка», — рассказали ИА «Первое областное» в минсельхозе Челябинской области.
Напомним, что аграрии Челябинской области перед стартом посевной кампании в регионе закупили около 40 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, что составляет 78,4% от требуемого объема. Закуп топлива продолжается в плановом режиме.