Непогода не повлияла на посевную кампанию в Челябинской области

Алексей Текслер отметил, что область активно помогает агросектору

В Челябинской области похолодание и непогода осложнили работу аграриев. По словам главы региона Алексея Текслера, планы на посевную выполнены на 14%. При этом посеянные яровые культуры еще не успели взойти, похолодание не оказало на них негативного эффекта.

«Ждем потепления, посевная будет набирать обороты. Тем более что область активно помогает агросектору. Сформирован необходимый запас ГСМ, который своевременно пополняется, приобретаются минеральные удобрения. Предприятия получают субсидии на неотложные нужды и развитие. Надеюсь, что сезон сложится для нашего агросектора успешно. Пожелаем удачи нашим аграриям, селянам, ведь от них зависит наша продовольственная безопасность», — отметил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор Челябинской области отметил, что после проблем прошлых лет аграриям направлено 350 млн рублей на приобретение семян. Область оказывает финансовую поддержку для производства зерна и животноводство. С начала года аграрии получают господдержку, объем которой 1,1 млрд рублей.

«В этом году обилие влаги будет благотворно влиять на сенокосы и многолетние травы, восполнит потери засушливых лет на естественных угодьях. К концу недели ожидается более теплая погода, и темпы сева будут постепенно восстанавливаться. Посадка картофеля также сдвинется, а овощи (лук, морковь, свекла) планируется посеять в оптимальные сроки. Рассада капусты посеяна и выращивается в парниках. После наступления тепла также начнётся ее высадка», — рассказали ИА «Первое областное» в минсельхозе Челябинской области.

Напомним, что аграрии Челябинской области перед стартом посевной кампании в регионе закупили около 40 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, что составляет 78,4% от требуемого объема. Закуп топлива продолжается в плановом режиме.