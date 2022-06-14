Бассейн «Электрометаллург» в Челябинске реконструируют до конца 2022 года

ЧЭМК заменит кровлю, несущие конструкции и резервуар для воды

В Челябинске начался ремонт бассейна «Электрометаллург» (прежнее название — «Планета „Ариант“»). О закрытии комплекса на улице Российской, 20 объявили еще в конце декабря 2021-го. Снова начать принимать посетителей планируют в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба ЧЭМК (владеет бассейном).

После ремонта у здания появится новая кровля, также отремонтируют несущие конструкции. Проект реконструкции разработали эксперты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

«Наши специалисты нашли такие решения, чтобы даже при полной загрузке помещения в здании бассейна не возникли бы аварийные ситуации. Проект мы подготовили с учетом максимальной эксплуатации „Электрометаллурга“ и в полном соответствии с нормативными актами технического, экономического и правового характера. Реализация проекта позволит привести бассейн к достойному состоянию и обеспечит безопасность находящихся в здании людей», — комментирует старший преподаватель кафедры железобетонных и каменных конструкций, заведующий лабораторией обследования зданий и сооружений НИУ МГСУ Андрей Лапшинов.

После обновления кровли в «Электрометаллурге» отремонтируют главную ванну бассейна.

Решение о ремонте бассейна менеджмент Челябинского электрометаллургического комбината принял после обследования здания экспертами. Техническое состояние здания 1967 года постройки они изучали в течение трех месяцев. Выяснилось, что износился металл несущих конструкций, подверглись коррозии заклепки и болты на потолочных балках, а в ванне бассейна, которая должна выдерживать более 4 тыс. тонн хлорированной воды, появились трещины.

«Электрометаллург» — это историческое название водноспортивного комплекса на улице Российской. До 2020 года бассейн назывался «Планета „Ариант“». В 2020-м произошел раздел бизнеса между Александром Аристовым и Юрием Антиповым. Челябинский электрометаллургический комбинат с дочерними предприятиями, а также бассейн и Дворец спорта ЧЭМК остались у последнего. Аристову отошли пищевые предприятия «Арианта» и производство алкогольной продукции.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Дельфин», которое управляет бассейном, имеет удовлетворительное финансовое положение. В 2020 году компания получила чистую прибыль в размере 8 млн рублей, выручка составляла 44 млн рублей. В этом году «Дельфин» побеждал в нескольких аукционах по оказанию услуг муниципальным спортивным школам. Все они в стадии исполнения. Владельцем юрлица значится Евгений Ходоровский, сын Павла Ходоровского, собственника ЧЭМК.