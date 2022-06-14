Доноры Челябинска сдали кровь в Историческом музее Южного Урала

Акция среди экспонатов прошла в регионе впервые

В Челябинске сегодня, 14 июня, все желающие сдали кровь в выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала. Таким необычным образом в регионе отметили Всемирный день донора.



«В знак уважения к людям, спасающим жизни, в Челябинской области в этом году решили организовать праздник с донорской акцией в стенах Государственного исторического музея Южного Урала. Так как 2022 год объявлен Годом культуры, а краеведческий музей является визитной карточкой региона, мы выбрали эту локацию. Мобильные пункты забора крови здесь организованы среди экспонатов каслинского литья. Играет классическая музыка. Уверен, что нашим донорам будет комфортно», — рассказал главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Подобные донорские акции в музее — редкость для России. Обычно такие мероприятия проходят в передвижном мобильном пункте. Челябинка Екатерина Слугина до этого сдавала кровь четыре раза и дважды — плазму после перенесенного ковида. Девушка отмечает, что делать это в выставочном зале музея — необычный, но очень интересный опыт.

«Обстановка в больнице более пугающая, а здесь ты как будто прикасаешься к чему-то торжественному. Настроения добавляет и приятная музыка. Ощущения невероятные», — поделилась впечатлениями Екатерина Слугина.

Принять участие в акции могут все желающие старше 18 лет. Для оценки состояния здоровья перед процедурой доброволец заполняет анкету и проходит предварительный осмотр врача. Специалист оценивает все факторы риска и наличие противопоказаний. После этого донор сдает кровь из пальца для скрининг-исследования на гемоглобин и определение группы крови. Следующая обязательная процедура — чаепитие. Врачи рекомендуют выпить две кружки, так как затем донору предстоит сдать 450 миллилитров крови.

«Во время кровосдачи первая порция берется в небольшой мешочек, остальная — в большой. Параллельно с этим из маленького набирают пробирки для лабораторного исследования на ВИЧ-инфекцию, гепатит и сифилис. Процесс идет параллельно, чтобы донора долго не задерживать. Если по анализам все хорошо, сданная кровь отправляется на заготовку компонентов крови для медицинских учреждений», — рассказывает заместитель главного врача Челябинской областной станции переливания крови по организационно-методической части Зульфия Лугманова.

Ежегодно в регионе донорами становятся более 60 тысяч человек. Заготавливается более 30 тысяч литров крови. Многие сдают ее регулярно. Так, челябинка Татьяна Никитина проходила через эту процедуру уже 17 раз. Но одним из главных вкладов в дело спасения человеческих жизней для девушки стало донорство костного мозга. В феврале 28-летняя челябинка поделилась стволовыми клетками с онкобольным пациентом.

По статистике, стать донором костного мозга может один человек из 10 тысяч. Для этого необходимо найти полного генетического близнеца. Поиски могут затянуться на несколько лет.

«Четыре года назад давала согласие передать мою кровь на анализ, и в феврале стало известно, что я подхожу человеку из Санкт-Петербурга. Не раздумывая поехала. Понимала, что могу помочь. В ходе процедуры мне вводили препарат, выводящий стволовые клетки в кровь, сама процедура их сбора длилась четыре часа. Спустя сутки после нее я уже чувствовала себя хорошо и поехала домой», — говорит Татьяна Никитина.

С реципиентом девушке познакомиться не довелось. Но челябинке очень хотелось бы это сделать. А пока Татьяне Никитиной и другим донорам костного мозга в ходе акции вручили медали Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) за содействие в развитии донорского движения.

Добавим, что, помимо донорских акций, кровь все желающие могут сдавать на областной станции переливания крови на улице Воровского, 68.