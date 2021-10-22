Россияне смогут взять льготную ипотеку на покупку частного дома

Кабмин расширяет направления и продлевает действие жилищного кредита

Правительство РФ приняло решение о расширении льготной ипотеки и продлении ее срока до 1 июля 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу, 22 октября.

По словам председателя правительства, программа льготного кредитования, которая была запущена в прошлом году, вызвала большой интерес россиян. Приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых.

«По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов», — сказал он.

Целью программы остается поддержка людей и строительной отрасли. Раннее она распространялась только на новостройки.

«С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кроме того, жилье на выгодных условиях можно купить не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Молодые семьи из моногородов смогут воспользоваться этим правом в рамках программы «Дальневосточная ипотека».