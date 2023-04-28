Банк России в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Прирост цен остается умеренным, а инфляционные ожидания по‑прежнему на повышенном уровне

Банк России снова сохранил ключевую ставку на установленном ранее уровне — 7,5% годовых. Показатель остается без изменений с сентября 2022 года. Такое решение принял совет директоров сегодня, 28 апреля. Как отмечают в пресс-службе Банка России, текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились, но все равно сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

«Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает увеличение внутреннего спроса и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году», — сообщает пресс-служба Банка России.

Ключевая ставка 7,5% была установлена 16 сентября 2022 года. Затем дважды ее сохраняли — на заседаниях совета директоров Центробанка 28 октября и 16 декабря. На собраниях 10 февраля и 17 марта нынешнего года ставку тоже оставили без изменений. Теперь 7,5% сохранили в пятый раз.

Что такое ключевая ставка?

Это максимальный процент, под который Центробанк принимает депозиты от коммерческих банков, и одновременно минимальная ставка по кредитам для них. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.

Что означает низкая ключевая ставка?

Низкая ключевая ставка означает, что деньги в стране стоят дешево. При этом растет инфляция, денег становится много на рынке, но их стоимость падает. При низкой ставке банки скупают иностранную валюту, что приводит к росту курса рубля. Покупательная способность растет, экономика развивается. Рост ключевой ставки является следствием разгона инфляции.

Последствия низкой ключевой ставки:



низкие ставки по кредитам;

низкие ставки по банковским вкладам;

рост экономики и производства;

рост покупательной способности;

рост инфляции;

рост ипотечных сделок;

рост вложений в акции.

Что означает высокая ключевая ставка?

Высокая ключевая ставка означает, что деньги стали дорогими. Инфляционные процессы на рынке снижаются. Банки активнее распродают иностранную валюту, что приводит к падению курса рубля. Покупательная способность людей снижается, развитие экономики становится менее интенсивным.

Последствия высокой ключевой ставки:



высокие ставки по кредитам;

высокие ставки по банковским депозитам;

замедление экономики и производства;

снижение покупательной способности;

снижение инфляции;

снижение ипотечных сделок;

снижение вложений в акции.

Следующее заседание совета директоров Банка России назначено на 9 июня. Там решат, снизить ключевую ставку, повысить ее или же снова оставить без изменений.