В Челябинске сотрудница банка похитила у кредитных организаций более 400 тысяч рублей

Женщина действовала через подставное лицо

40-летняя жительница Челябинска, работая старшим экспертом прямых продаж в одном из банков, похитила более 400 тысяч рублей, оформляя кредиты на подставное лицо. В полиции возбудили сразу четыре уголовных дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что сотрудница банка наладила работу с предпринимателем, который продавал мебель в одном из торговых центров. Она сообщала ему о том, что якобы клиенты планируют приобрести его мебель в кредит, и оформляла займы на подставное лицо. Деньги женщина забирала себе и тратила на свои нужды.

Ущерб банкам составил 420 тысяч рублей.

В отделе полиции «Советский» возбудили четыре уголовных дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Согласно действующему законодательству, максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.