Банк России ограничит выдачу экстремально дешевой ипотеки

ИА «Первое областное» выяснило, как ЦБ будет бороться с «кредитами от застройщиков»

Банк России с 30 мая ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Обычно с такими предложениями выступают застройщики. Они предлагают нерыночные условия вплоть до 0,1% годовых. При этом истинная цена кредита закладывается в стоимость квартиры. Из-за этого жилье в городах сильно дорожает. ЦБ опасается, что из-за бесконтрольной выдачи денег надуется «ипотечный пузырь». Когда он лопнет, рынок недвижимости рухнет. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, почему доступная ипотека вредит экономике и как с ней будут бороться.

Что случилось?

ЦБ РФ начал бороться с экстремально дешевыми жилищными кредитами со ставками до 0,1% годовых. Обычно такие условия предлагают застройщики. Теперь по таким ипотекам банкам нужно будет сформировать дополнительные резервы. Требование будет касаться займов, выданных после 15 марта. Новые правила вступают в силу с 30 мая.





Что не нравится ЦБ?

Банк России выступает против нерыночных условий выдачи ипотеки. Регулятор считает, что стоимость кредитов закладывают в цену квартир. В итоге жилье дорожает на 20—30%. А разницу застройщик сам выплачивает банку для компенсации выпадающих доходов. Из-за этого стоимость недвижимости растет в среднем по рынку.





По мнению ЦБ, такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также «искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками».

В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что попытки «обмануть экономику» могут привести к серьезным последствиям для финансовой и социальной стабильности. Председатель ЦБ не исключила, что в случае, если ограничение по ипотечным кредитам с экстремально высокими надбавками не сработает и попытки продолжать выдавать займы на подобных условиях продолжатся, регулятор обратится к законодателям с просьбой напрямую запретить различные схемы долевого финансирования жилья в России.

Что еще не так с ипотекой в России?

В начале марта Эльвира Набиуллина также заявила, что объем ипотеки в России растет слишком быстро — в 2022 году более чем на 20%, а стандарты выдач ухудшаются. Она подчеркнула, что это может привести к надуванию «ипотечного пузыря».

«Ипотечный пузырь» — это когда бесконтрольная выдача ипотеки приводит к увеличению просроченной задолженности, доли неплатежеспособных заемщиков, обесцениванию ипотечных ценных бумаг и банковских залогов, падению цен на жилье и, как следствие, обвалу ипотечного рынка и всего рынка недвижимости.

Чтобы «охладить» рынок, ЦБ с 1 мая ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом. Макронадбавки по таким кредитам увеличат.