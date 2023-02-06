Жители Челябинской области держат в банках в среднем почти 170 тысяч рублей

Количество вкладов за год возросло на 10%

По данным на 1 декабря 2022 года, объем банковских вкладов в России составил 37,8 триллиона рублей, что на 1,4 триллиона больше, чем годом ранее. В среднем на одного человека приходится 259,2 тысячи рублей депозитов, однако в некоторых регионах сумма либо значительно больше, либо меньше. Исследователи «РИА Новости» составили рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения и выяснили, какую сумму в среднем удается накопить жителям Челябинской области и других регионов и как она соотносится с доходами населения.

Челябинская область в рейтинге заняла 35-е место. Здесь в среднем на человека приходится 169,8 тысячи рублей вкладов. Прирост вкладов за последний год составил 10,3%. Доля вкладов в валютах — 4,5%. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составляет 5,5.

В тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ — там на человека приходится от свыше миллиона до 506 тысяч рублей вкладов. При этом в Москве за год количество вкладов уменьшилось на 2%, а в Ненецком автономном округе возросло почти на 60%.

В числе регионов-аутсайдеров — Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия: на вкладах жителей этих субъектов от 32,3 до 13,6 тысячи рублей. При этом прирост за последний год составил до 13,3%.

Рейтинг составляли на основании данных Центробанка и Росстата. Изменение за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2022 года к объему вкладов на 1 декабря 2021 года.