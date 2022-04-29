Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Решение принято из‑за замедления роста цен и укрепления курса рубля

Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 17% до 14% годовых. Регулятор решил ослабить денежно-кредитную политику, потому что наблюдается замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности, говорится в официальном сообщении ЦБ РФ.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, отмечают в Банке России. Однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать. Именно это и создало условия для снижения ключевой ставки.

«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году», — говорится в сообщении регулятора.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня. Регулятор не исключает дальнейшего снижения показателя. По прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18–23% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Спад ВВП России в 2022 составит 8–10%.

Напомним, что 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%. На заседании 18 марта совет директоров сохранил показатель. После началось снижение. 8 апреля ключевую ставку установили в размере 17% годовых. Она влияет на размер платежей по всем видам кредитов и доходность по вкладам и накопительным счетам.