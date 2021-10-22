Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%

Показатель увеличивают шестой раз подряд

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5% годовых. К концу 2021 года показатель может увеличиться еще больше.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечают в пресс-службе Центробанка РФ.

Годовая инфляция к концу года ожидается в интервале 7,4—7,9%. По данным на 18 октября, инфляция в России составила 7,8%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться на этом уровне. В Челябинской области годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6,1%.

Ускорение годовой инфляции со второй половины августа в стране связано с ростом цен на овощи. При этом более устойчивые к ценовой динамике показатели продолжают находиться выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.

В Челябинской области основными причинами ускорения инфляции стали рост издержек производителей ряда продуктов питания, более поздние сроки уборки урожая овощей в регионах-поставщиках и сокращение по сравнению с прошлым годом предложения по ряду мясопродуктов. В сегменте услуг проинфляционное влияние оказало повышение спроса на авиаперелеты.

Отметим, курс доллара на фоне решения ЦБ упал ниже 70 рублей. Курс евро снизился до 81,49 рубля. Это произошло впервые с лета прошлого года.