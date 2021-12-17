В 2022 году Челябинская область на четверть увеличит финансовую поддержку НКО

И впервые примет Всероссийский форум «Национальная социальная инициатива»

В Челябинской области в 2022 году поддержка некоммерческих организаций (НКО) увеличится на 25% и впервые столица Южного Урала примет Всероссийский форум «Национальная социальная инициатива». Об этом губернатор Алексей Текслер заявил сегодня, 17 декабря, на открытии V Южно-Уральского гражданского форума в Сатке, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Алексей Текслер поприветствовал участников в режиме видео-конференц-связи. Глава региона подчеркнул важность включения НКО в стратегические задачи, поставленные президентом России, по сохранению населения, здоровья и благополучия, борьбе с бедностью и реализации творческого потенциала людей.

«Наши некоммерческие организации активно включились в эту масштабную работу через реализацию своих проектов. Например, через развитие системы наставничества для детей-сирот, помощь детям с аутизмом и синдромом Дауна, сопровождаемое проживание и занятость людей с инвалидностью», — сказал Алексей Текслер.

Для этого, по словам губернатора, необходимо и содействие, и поддержка государства, прежде всего в форме грантов.

«Важно, что мы видим серьезную динамику в активности людей и НКО. В этом году поступили заявки от граждан и НКО из всех муниципальных образований области», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил также, что Челябинская область в 2021 году вошла в пятерку лучших субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Рейтинг составлен Общественной палатой РФ совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» и Ассоциацией составителей рейтингов (АСР).

Так, впервые в региональном бюджете предусмотрено 15 миллионов рублей на софинансирование на конкурсной основе муниципальных конкурсов по поддержке НКО. Дополнительно область получила 47,4 миллиона рублей от Фонда президентских грантов.

В общей сложности южноуральские НКО получили 142 миллиона рублей от Фонда президентских грантов и 43 миллиона рублей от Фонда культурных инициатив.

Напомним, одно из главных событий в жизни некоммерческого сектора региона — Южно-Уральский гражданский форум — 17 и 18 декабря принимает Сатка. Он объединит в Челябинской области более 30 ведущих экспертов в социальной сфере из 15 регионов России.