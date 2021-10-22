Ирина Текслер наградила авторов лучших эссе о родном крае

Среди победителей всероссийского конкурса оказалось 24 юных южноуральца

В пятницу, 22 октября, в челябинском мультимедийном центре «Россия — моя история» прошло награждение победителей V Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Это конкурс краеведческих эссе, в котором могут принять участие дети от 7 до 18 лет.

В 2021 году участие приняли более 400 тысяч ребят из 39 регионов. Победителями стали 500 участников, из них 24 участника из Челябинской области.

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер познакомилась с ребятами, прочла работы о любви к родному краю и наставникам, а после поздравила участников и педагогов с победой.

«Этот конкурс проходит уже в пятый раз, и каждый год Челябинская область показывает себя очень достойно. В своих эссе о малой родине ребята так искренне и ярко выражают свои мысли и эмоции. Мы очень рады, что можем посмотреть на все вашими глазами через ваши эссе», — поделилась Ирина Текслер.

Конкурс проходил в пяти категориях: «Портрет твоего края», «Природа, мир, тайник вселенной», «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье», «Скажи спасибо!», «Не жизни цель, а свет предназначения». В каждой категории ребята со всей России отправляли свои небольшие эссе. Во время конкурса жюри особенное внимание уделяло деталям и эмоциональности.

Все победители из Челябинской области были награждены памятными дипломами и цветами, а после ребятам провели экскурсию по мультимедийному центру «Россия — моя история».