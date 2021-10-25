«Агентства стали заложниками ситуации»: что делать туристам в период локдауна

Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода — о том, как новые ограничения скажутся на отдыхе южноуральцев

Вслед за владельцами заведений и торговых комплексов после объявленных новых коронавирусных ограничений в Челябинской области за голову схватились и представители туриндустрии. Многие южноуральцы рассчитывали провести эту осень за городом — отдохнуть на базе отдыха или подлечиться в санатории. Но далеко не у всех жителей региона на данный момент есть заветные QR-коды. Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода рассуждает, как новые ограничения скажутся на отдыхе южноуральцев.

— С 30-го числа посещать санатории и базы отдыха в Челябинской области можно будет только по QR-кодам. Путевки южноуральцы покупали как за полную стоимость, так и по программе кешбэка, которая была доступна в этом году. Большинство людей все равно предполагали, что будут вводиться рано или поздно коронавирусные ограничения и, по статистике нашего агентства, процентов 90 туристов все же привиты на данный момент, а значит, у них есть необходимые QR-коды.

Те, кто еще не привиты, — решают вопросы по своим купленным путевкам. Возможно, все массово сейчас побегут ставить хотя бы однокомпонентный «Спутник Лайт», чтобы получить сразу QR-коды. Вряд ли санатории пойдут на уступки, но надо понимать, что сами здравницы в сложившихся обстоятельствах не виноваты. Если люди массово начнут возвращать путевки, то это очень ударит по их бизнесу.

Только что Челябинская ассоциация туристических организаций обзвонила некоторые санатории Южного Урала. Говорят, что путевки обнуляются согласно договору: то есть чем ближе заезд, тем выше понесенные затраты. Некоторые санатории, если мы отменяем за неделю, берут неустойку и 20, и 30 процентов. Некоторые и до 100 процентов берут, потому что это праздничные даты. Уступок никаких нет.

Многие регионы ввели ограничения у себя на территории еще до того, как их объявили в Челябинске. Авиакомпании не будут принимать возврат выкупленных билетов из-за этих новых мер, если у вас невозвратный тариф. В этом случае операторы не виноваты и, если сейчас все будет аннулировано, это наихудший вариант для турбизнеса. Я говорю об этом так, потому что мы уже прошли подобный опыт с Краснодарским краем.

Когда в Краснодаре, например, в августе 2021 года ввели заселение в гостиницы по QR-кодам, пошло большое количество отказов. Туристы либо прививались и улетали, либо отказывались и теряли деньги — частично или полностью, в зависимости от затрат оператора. Не думаю, что с введением ограничений в ноябре ситуация изменится. Приведет все к тому, видимо, что туристам придется вакцинироваться.

Но, я считаю, что это не лучший способ заставить народ поставить прививку. Надо по-другому стимулировать людей. Потому что в ситуации, которая складывается сейчас, страдают и туристы, и бизнес: общепит, сфера услуг, базы отдыха, санатории, гостиницы. Кто-то в 2020 году не выкарабкался, когда был локдаун, а кто-то еле-еле встал на ноги: рестораны, кафе, бары. И снова на них накладывают ограничения. Не знаю, как в этот раз такой удар сможет перенести бизнес.

И жалко туристов, конечно, которые остались без сертификатов о вакцинации и с выкупленными турами на руках. В октябре были высокие продажи, потому что предполагались ноябрьские праздники и народ планировал их проводить где-то за городом или в другом регионе. У меня определенный шок, потому что туристы звонят, кто-то в истерике просто, а мы не знаем, как им помочь. Турагентства здесь стали опять заложниками ситуации.