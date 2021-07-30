В Карталах сотрудница почты присвоила деньги местной жительницы

Пострадавшая передавала обвиняемой средства для оплаты коммунальных услуг

Полиция Карталов возбудила уголовное дело в отношении 50-летней сотрудницы почты. Ее обвинили в краже пенсии у местной жительницы. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

61-летняя женщина обратилась в полицию после того, как обнаружила задолженность за коммунальные услуги в 18 тысяч рублей. Оказалось, что работник отделения связи, ранее судимая жительница Карталов, ежемесячно приносила пострадавшей пенсию. После этого потерпевшая передавала ей 4 тысячи рублей с просьбой оплатить коммунальные услуги. Сотрудница почты лишь частично вносила оплату, остальные деньги присваивала.

В отношении работника почты возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее писал наш сайт, в Златоусте мужчина, представившись сотрудником поликлиники, продал 83-летней женщине массажеры за 30 тысяч рублей. Реальная цена на эти аппараты составляет не более пяти тысяч рублей.

В марте 2021 года в Челябинске осудили двух женщин, похищавших деньги у пожилых южноуральцев. Злоумышленницы, пользуясь доверчивостью пенсионеров, представляясь врачами, сотрудницами коммунальных и социальных служб, похитили имущество 11 потерпевших, проживавших на территории Челябинска, Коркино и Златоуста. Суммы похищенного составляли от 20 до 145 тысяч рублей. Женщин приговорили к реальным срокам в колониях общего режима.

