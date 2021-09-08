Авиакомпания «Россия» открывает рейсы из Челябинска в Египет

Полеты на курорты Красного моря начнут с 12 сентября

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») объявила об открытии рейсов в Египет из восьми городов страны. В их числе два областных центра Уральского федерального округа — Челябинск и Тюмень. «Россия» планирует осуществлять полеты в партнерстве с туристическим оператором «Библио-Глобус». Информация появилась на сайте авиакомпании.

Рейсы на курорты Красного моря будут выполнять один раз в неделю на Boeing 737-800. Из Челябинска в Шарм-эль-Шейх лайнеры начнут выполнять полеты 12 сентября. В этот же день суда направятся из Нижнего Новгорода, 14 сентября — из Краснодара и Минеральных Вод, 18 сентября — из Новосибирска. В Хургаду будут осуществляться рейсы из Перми и Нижнего Новгорода (с 10 сентября), из Новосибирска и Ростова-на-Дону (с 11 сентября), из Тюмени (с 13 сентября). По данным туроператора, загрузка первых рейсов составляет 80—90%.

Россиянам, отправляющимся в Египет, необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации на английском языке с наличием QR-кода. Документ будет принят, если после введения второго компонента прошло 14 дней. В случае отсутствия сертификата потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Также все пассажиры обязаны заполнить анкету (карточка здоровья) по прибытии в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.