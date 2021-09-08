Финалисты проекта «Лица 3» репетируют выход на модное шоу города

17 сентября они выйдут на главный подиум Челябинска

За окном холода, а на репетиции к «Параду Мод» — настоящая жара. Будущие телезвезды вместе с педагогом по фотопозированию Анастасией Анферовой под ритмичную музыку отрабатывали модельные навыки и готовились к дефиле. Финалисты проекта «Лица 3» станут одной из «изюминок» «Парада Мод». Насладиться их выступлением и увидеть блестящее дефиле можно 17 сентября с 19:30 до 21:30 в прямом эфире на телеканале ОТВ.

«Подготовка к „Параду Мод“ проходит интересно. Мне все нравится: и образ, который мне подобрали, и то, что мы своей дружной командой совсем скоро выступим на подиуме», — делится впечатлениями претендентка на победу в проекте Рената Габдрахманова.

Для финалистов шоу профессиональный стилист Юлия Капралова подобрала наряд, исходя из природных данных каждого участника. Образы в цветах фуксии, насыщенном зеленом, ярко-желтом и глубоком синем, которые из летнего сезона плавно перешли в сезон осень — зима 2021, а также удобство и комфорт стиля street style — всё это коллекция одежды, которую будущие телезвезды продемонстрируют на главной пешеходной улице мегаполиса.