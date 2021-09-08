Сергей Зырянов: «Система закупок тормозит развитие научной деятельности»

Главред научного журнала прокомментировал инициативы руководителя центра «Сириус»

Главный редактор научного журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов прокомментировал инициативы Елены Шмелевой, которая высказалась на тему развития человеческого потенциала. В интервью «Известиям» руководитель образовательного центра «Сириус» подчеркнула, что тема образования и развития талантов напрямую связана с повышением качества жизни.

Молодые ученые должны пользоваться новейшим оборудованием, к преподаванию необходимо привлекать «практиков», а в университетах необходимо создать комфортную среду для технологического предпринимательства. В ближайшее время требуется повысить конкурентоспособность российской науки. Здесь важно снизить стоимость и сроки поставки материалов и оборудования, в том числе за счет импортозамещения.

«Это острая проблема развития российской науки, особенно науки прикладной. И ее решение связано с регулированием вопросов закупок, которые регламентируются 44-м и 223-м федеральными законами. Система закупок тормозит развитие научной деятельности, потому что по времени они могут длиться от месяца до трех, а то и дольше. Необходимо каким-то особым образом реализовать предложение Елены Шмелевой. Оно правильное в этой части: здесь нужно продумать новый механизм материально-технического обеспечения научных учреждений», — прокомментировал главный редактор научного журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов.

Руководитель «Сириуса» Елена Шмелева предлагает переработать законодательство так, чтобы поставки из-за рубежа шли не больше месяца. А по наиболее массовым позициям эти сроки следует снизить до недели. Также она высказалась по поводу подготовки инженеров и разработчиков: необходимо создавать передовые инженерные школы в регионах с хорошо оснащенными лабораториями.

Челябинский эксперт Сергей Зырянов считает, что в ближайшем будущем это позволит получить региону высококвалифицированных специалистов.

«Вопрос подготовки специалиста высшей квалификации — это вопрос 20—25 лет. Это надо понимать и поэтому начинать подготовку со школьной скамьи. У нас в регионе сейчас работают в этом направлении. Например, школьники активно участвуют в конкурсах, мировых соревнованиях по робототехнике. Идет развитие технического творчества. Запущены детский технопарк „Кванториум“ в Челябинске и Магнитогорске, а также IT-кубы в Челябинске, Южноуральске, Миассе, Сатке. В регионе 35 548 мальчишек и девчонок заняты техническим творчеством. Это примерно каждый десятый ребенок Южного Урала», — пояснил Сергей Зырянов.

В рамках программы в 2020/2021 учебном году в регионе создадут 660 новых мест технической направленности в системе допобразования. Занятия в кружках будут формировать у детей интерес к технике, развитию рационализаторских и изобретательских склонностей, инженерного мышления.