В Челябинске пассажиры маршрутки эвакуировались из‑за запаха газа

Водитель вызвал сотрудников МЧС

Сегодня, 8 сентября, на проспекте Ленина рядом с Алым полем в Челябинске пассажиры маршрутки № 22 покинули салон из-за запаха газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сейчас на Алом поле образовалась огромная пробка. Водитель вызвал сотрудников МЧС и высадил пассажиров.

«Поступил вызов о неисправности газового оборудования автомобиля ПАЗ. Прибывшие сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона подали пенный ствол для нейтрализации паров газа. Дальнейшие работы по устранению неисправности выполняла газовая служба», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

На месте все еще работают специалисты, чтобы предотвратить возгорание ПАЗа.