С 9 по 11 июля в Челябинской области проведут XII Международный фестиваль художественной фотографии «ФотоФест». Исторический музей Южного Урала объявил о начале приема заявок на участие. В этом году местом проведения фестиваля станет Троицк — там проведут фотомарафон «Один день из жизни…».
«В объективах участников окажется город Троицк и проходящий там в дни „ФотоФеста“ областной Сабантуй. Это большой, яркий и богатый на события праздник», — отмечают организаторы.
Фотографы могут выбрать на свое усмотрение героев, объекты, темы — главное, чтобы фотосъемка прошла в Троицке в дни проведения фестиваля. К участию приглашают как профессионалов, так и любителей. Авторы лучших работ получат денежные призы.
Регистрация на участие в фестивале продлится до 1 июля 2021 года. Заявку просят написать в свободной форме и отправить координатору на почту gritsuk.93@mail.ru.
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