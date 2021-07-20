Аудиторы нашли нарушения на полмиллиарда рублей при госзакупках в Челябинской области

Материалы по десяти торгам передали в полицию и прокуратуру

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) проверила государственные и муниципальные закупки в регионе за первое полугодие. В январе-июне на выполнение социальных обязательств и нужды чиновников из бюджета потратили 23 млрд рублей. Больше всего торгов провело министерство здравоохранения Челябинской области. Ведомство закупило товары и услуги на 7,3 млрд рублей, говорится в официальном отчете аудиторов.

КСП в первом полугодии 2021-го выявила 356 нарушений законодательства при проведении 126 госзакупок. Общая сумма контрактов составила 536,6 млн рублей. Чаще всего заказчики неверно определяли максимальную цену лотов, нарушали сроки размещения документов в электронном реестре, принимали некачественные работы, изменяли условия контракта после его выполнения.

По итогам работы аудиторы направили 26 представлений руководителям бюджетных организаций с требованием устранить нарушения закона. Десять обращений по фактам нарушений направили в правоохранительные органы.