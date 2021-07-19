Спортсменка из Златоуста стала призером Кубка России в плавании на открытой воде

Софья Колесникова преодолела 5-километровую дистанцию за 1 час и 2 минуты

В Санкт-Петербурге завершился второй этап Кубка России по плаванию на открытой воде. Серебряную медаль на дистанции 5 км завоевала южноуральская спортсменка Софья Колесникова, сообщает Всероссийская федерация плавания.

На старт заплыва среди женщин вышли 45 участников из 14 регионов страны. Среди них оказалась единственная южноуральская спортсменка Софья Колесникова из школы олимпийского резерва № 8 города Златоуста. На дистанции 5 км она пришла к финишу второй, показав результат 1 час 2 минуты и 4 секунды. Победу с отрывом от ближайшего преследователя в 2 минуты одержала Яна Курцева из Волгоградской области. Замкнула тройку призеров Анна Чернышева из Москвы.

Отметим, что Софья Колесникова являлась кандидатом на участие в Олимпийских играх — 2021, однако не смогла выполнить условия отбора. Сборную России в Токио представит Анастасия Кирпичникова из Екатеринбурга.