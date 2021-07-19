Спортсмен из Челябинска завоевал бронзу первенства Европы по легкой атлетике

Дмитрий Грамачков пришел к финишу третьим в спортивной ходьбе на 10 км

В Таллине (Эстония) завершилось первенство Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. В заключительный день соревнований бронзовую медаль завоевал челябинец Дмитрий Грамачков, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

Воспитанник заслуженного тренера России Елены Сайко из СШОР им. Л. Мосеева стартовал в своем темпе, держась в группе лидеров. Однако к середине дистанции темп гонки резко возрос. Дмитрий Грамачков хоть и отставал от пелотона, но незначительно. Концовка дистанции получилась очень нервной. Челябинцу удалось сохранить больше сил и свежести, чтобы финишировать в тройке призеров. Победителем соревнований стал испанец Пол Макграф, серебро у Мерта Кахрамана из Турции.

«Испытываю смешанные чувства после финиша. С одной стороны, рад, что на таком крупном старте занял третье место. С другой — остался осадок, ведь мог взять золото. Старался зацепиться за лидерами, удерживать предложенный ими темп, но из-за дерганой ходьбы было сложно переключиться на более быстрый темп. Это мой первый международный старт, получил большой опыт, буду работать над собой», — поделился своими впечатлениями Дмитрий Грамачков в блицинтервью пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Южноуральский спортсмен начал заниматься спортивной ходьбой в 2016 году у Дмитрия Сергеева. Спустя два года тренировок Грамачков перешел в группу тренера Елены Сайко. В 2019 и 2020 годах стал победителем первенства России.

Напомним, что днем ранее золотую медаль первенства Европы завоевала челябинка Юлия Халилова, которая занимается с Дмитрием Грамачковым в одной группе у Елены Сайко. Оба спортсмена завоевали право принять участие в первенстве мира среди юниоров, который пройдет в Кении с 18 по 20 августа.