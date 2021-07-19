На перекрестке в центре Челябинска трамвай сошел с рельсов второй раз за три дня

На месте образовалась пробка из общественного транспорта

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В Челябинске на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы напротив Теплотехнического института сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщили очевидцы паблика «Челябинской транспорт». Это уже второй сход рельсового городского транспорта на этом месте за последние три дня.

Первый раз аварийная ситуация с трамваев возникла 17 июля днем. Тогда вероятной причиной схода назвали мокрые из-за дождя рельсы. Но сегодня, 19 июля, в городе жаркая ясная погода. Движение трамваев вновь ограничено, причины пока выясняются. На месте работают ремонтные службы, сообщают очевидцы.

Пока на перекресте образовалась пробка из четырех трамваев, двигавшихся на северо-запад и ЧМЗ.