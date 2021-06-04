Алексей Текслер обсудил с руководством «Фортума» модернизацию ТЭЦ‑2

Встреча губернатора с президентом корпорации прошла в рамках Петербургского экономического форума

4 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Маркусом Раурамо. Встреча была посвящена переходу южноуральских объектов энергетического гиганта на более экологичные виды топлива, сообщает пресс-служба главы региона.



Алексей Текслер, работающий на Петербургском международном экономическом форуме, обсудил энергопереход области с Маркусом Раурамо. Напомним, «Фортум» — крупнейший на Урале поставщик энергии и тепла. В Челябинской области в состав компании входят пять теплоэлектростанций.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», 2 февраля 2021 года губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором компании Александром Чуваевым. Главная тема и февральского соглашения, и сегодняшней встречи с первым лицом международной корпорации — модернизация челябинской ТЭЦ-2. Уже в 2021 году электростанция должна перейти с бурого угля на сжигание майкубенских углей с более низким содержанием зольности и серы, а к 2023 году полностью отказаться от угля и начать работу на природном газе. Это позволит снизить выбросы электростанции в атмосферу на 20 процентов.