Андрей Косилов останавливает работу «Среднеуральской» птицефабрики

По словам учредителя, предприятие законсервируют до лучших времен

Группа «Равис» планирует в течение нескольких месяцев остановить работу птицефабрики «Среднеуральская» в Свердловской области. Сейчас там производят только инкубационное яйцо. Цеха предприятия законсервируют, чтобы можно было при необходимости возобновить производство. Однако пока предпосылок для улучшения финансового состояния нет, рассказал ИА «Первое областное» учредитель предприятия, бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов.

«Мы никаких резких движений не делаем, чтобы у людей была возможность постепенно находить себе работу. Нас много лет втаптывают в состояние полного разорения. Мы консервируем подразделения, где уже нет птицы, с надеждой на то, что наша работа будет востребована, на то, что производство будет возобновлено. У нас нет конкретных сроков. Если завтра руководство Свердловской области скажет, что нужно возобновить, мы послезавтра начнем работать. Чем дольше период простоя будет продолжаться, тем сложнее будет восстановить фабрику», — прокомментировал ситуацию Андрей Косилов.

Группа «Равис» остановила производство мяса птицы на птицефабрике «Среднеуральская» в феврале. Это сделано из-за того, что предприятию запретили сбрасывать стоки на городские очистные сооружения. Более 600 сотрудников из 870 тогда уволились по собственному желанию.

Предприятие было вынуждено возить бройлеров из Свердловской области в Челябинск, потому что из-за запрета на слив стоков нельзя было проводить убой птицы. Затраты на логистику делали работу нерентабельной. По словам Андрея Косилова, завод оказался в бедственном положении из-за противодействия властей Свердловской области.

Как сообщалось ранее, власти Свердловской области предложили Андрею Косилову перенести птицефабрику «Среднеуральская» подальше от населенных пунктов. Андрей Косилов заявлял, что это потребует от 4 до 5 млрд руб. В 2019 году Свердловский арбитражный суд запретил «Среднеуральской» сливать стоки на очистные сооружения ООО «Тепловодоканал». Решение было принято, потому что производительность агрегатов ниже объема принимаемых коммунальных стоков.

Заявления о том, что «Среднеуральская» птицефабрика работает без соблюдения природоохранного законодательства и с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, звучат уже несколько лет. В 2020 году предприятие обвиняли в загрязнении сточными водами окружающей среды, требовали возместить ущерб, причиненный природе. Вместе с этим министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области отказалось передать в собственность птицефабрике земельный участок, на котором расположено пометохранилище. Среди причин — намерение предприятия взять большую площадь, чем занимает объект, а также расположение рядом лесничества.