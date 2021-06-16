Челябинский суд оставил под стражей экс‑полицейского по обвинению в сексуальных домогательствах

Риф Биктимиров находится в СИЗО с марта

Сегодня, 16 июня, Челябинский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу защитника экс-полицейского Рифа Биктимирова об изменении меры пресечения на время следствия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрев апелляционную жалобу, областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции, принятое 26 мая.

«Чебаркульский городской суд постановил оставить Рифа Биктимирова под стражей до 1 сентября 2021 года», — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, по данным четверых потерпевших, они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Биктимирова, однако не вступали в интимную связь с ним. Еще одна потерпевшая рассказала, что имела половые отношения с обвиняемым добровольно, однако вскоре она их прекратила. После этого экс-полицейский, по ее словам, изнасиловал потерпевшую в 2018 году.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера») и части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).