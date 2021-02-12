В Челябинской области производители хлеба смогут претендовать на господдержку

Субсидии компенсируют затраты пекарям

Впервые хлебопеки получат государственную поддержку на компенсацию затрат по производству и продаже своей продукции. Министерство сельского хозяйства области разработало порядок выплаты средств. Сейчас он проходит согласование в Правительстве региона.

Поддержка производителей хлеба и хлебобулочных изделий — одно из стратегических направлений в регулировании цен на продукты питания и одновременно возможность развития для этой части бизнеса. Правительство России выпустило распоряжение о распределении средств предприятиям хлебопекарной промышленности. Деньги компенсируют часть затрат на производство и продажу хлеба и хлебобулочных изделий. Челябинская область получит из федерального бюджета 34,4 миллиона рублей на выплату субсидий хлебопекам, а производителям муки будет направлено практически 224 миллиона рублей. Последние получат выплаты на покупку продовольственной пшеницы.

«Это замечательная новость. Наше производство работает пять лет, и мы расположены в пригороде. Наши покупатели выпечки — в основном пенсионеры. Конечно, мы не поднимаем цены. Но с каждой неделей это делать все сложнее. По сравнению с прошлым годом поднялись цены на пшеничную муку высшего сорта практически на 30 процентов, на ржаную — на 25 процентов, на гречневую — около 25 процентов», — рассказывает Татьяна Казанцева, хозяйка пекарни из Троицка.

Солидарна с ней и директор частной пекарни из Магнитогорска Елена Краснова. В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что субсидия будет распределяться с определенной периодичностью, чтобы цены на хлеб были постоянными в течение всего года. Рост цен на муку обусловлен растущей ценой на зерно, которая зависит от многих факторов, в том числе и от прошедшей в прошлом году засухи.