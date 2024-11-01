В бюджете Челябинской области на 2025 год проиндексируют все социальные расходы

Экономика в регионе демонстрирует устойчивость

В бюджете Челябинской области на 2025 год будут проиндексированы расходы по всем социальным направлениям, сообщает пресс-служба правительства региона.

Законодательное собрание Челябинской области рассмотрело проект областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более того, будут проиндексированы в соответствии с законодательством выплаты по всем социальным обязательствам. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов бюджета составит 70%»,— сказал губернатор Алексей Текслер.

В 2025 году областной бюджет будет направлен на реализацию указов президента, поддержку участников СВО и их семей, обновление инфраструктуры, развитие туризма и транспорта в регионе. Также средства направят на поддержку муниципальных образований области.

Поддержка реального сектора экономики региона — еще одно направление бюджета.

«Все меры господдержки бизнеса будут увязаны с повышением заработных плат сотрудников, улучшением условий их труда, дополнительными налоговыми отчислениями в региональный бюджет»,— уточнил Алексей Текслер.

На подшефных территориях Челябинской области в зоне СВО продолжат восстанавливать инфраструктуру.