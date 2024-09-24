Алексей Текслер принял участие в семинаре об экспорте в Москве

Совещание стало подготовкой к Президиуму Госсовета РФ

Сегодня, 24 сентября, в Мосве состоялось семинар-совещание в преддверии заседания Госсовета «О развитии экспорта». В нем приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители администрации президента РФ, правительства, главы госкорпораций и председатели банков, сообщили в правительстве региона.

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил что экспорт — в первую очередь, несырьевой неэнергетической продукции, — это стратегический ресурс развития, ключ к экономическому и технологическому суверенитету страны.

«Без развития экспорта и международной кооперации мы не достигнем ни экономического суверенитета, ни технологического лидерства. Именно на это нацелен новый нацпроект, который сейчас разрабатывается с участием профильной комиссии Госсовета. Мы должны обеспечить стабильный рост производства, поступлений в бюджеты. И в итоге — повышение доходов и благосостояния граждан», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер как руководитель рабочей группы по подготовке заседания Госсовета РФ представил предложения, сформированные с участием регионов.

«Экспорт сегодня не только продажа наших товаров и услуг, но и инструмент построения долгосрочных отношений с нашими партнерами из дружественных стран. Необходимо выстраивать систему государственной поддержки экспорта, его льготного кредитования, выстраивать новую систему международных расчетов», — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил Алексея Текслера за большую работу в подготовке Госсовета. Заседание состоится 25 сентября.