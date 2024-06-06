Новые возможности ТЛК «Южноуральский» позволят увеличить объемы экспорта в Китай

На ПМЭФ-2024 подписано соглашение о развитии транспортно-логистического комплекса

Соглашение о развитии ТЛК «Южноуральский» (Челябинская область), который после изменения экспортных потоков приобрел новый потенциал, подписали на ПМЭФ-2024 губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Соглашение направлено на развитие логистических цепочек и в целом развитие экспорта, в том числе с активным задействованием инфраструктуры и мощностей ТЛК «Южноуральский» (входит в Группу ГТЛК).

«Совместно мы динамично развиваем несколько направлений. Первое — это ТЛК „Южноуральский“. Сегодня он полностью загружен. Из сухого порта грузы и товары идут как на Дальний Восток, так и на регулярной основе по коридору Север-Юг отправляем через Казахстан, Туркменистан и Иран наши товары в Индию и другие страны. У нас есть необходимость дальнейшего развития ТЛК — строительство второй очереди», — уточнил Алексей Текслер.

Напомним, «ТЛК Южноуральский» включен в ведомственный проект Минтранса России «Формирование сети транспортно-логистических центров». Это один из крупнейших мультимодальных терминалов в РФ. Комплекс расположен на территории общей площадью 192 га, включает контейнерную площадку для обработки и хранения грузов площадью 14 га, 6 железнодорожных путей, складской комплекс класса «А» площадью 82 тыс. квадратных метров. Проектная мощность по обработке грузов — 2,5 млн тонн в год. ТЛК имеет выгодное месторасположение.

«На фоне переориентации экспортных потоков с запада на восток „Южноуральский“ открывает новые возможности для российских компаний по реализации своей продукции на альтернативных рынках сбыта. Комплекс позволяет обеспечить бесперебойную торговлю с Китаем, а также расширить торговлю со странами Центральной Азии, увеличить грузооборот по МТК „Север-Юг“. Все это в свою очередь будет способствовать росту экономической активности, притоку инвестиций и открытию новых рабочих мест в Челябинской области»,— уточнил Евгений Дитрих.

Глава региона также добавил, что сотрудничество с ГТЛК развивается по вопросу обновления общественного транспорта. В этом году регион намерен увеличить объемы. Кроме этого глава поблагодарил руководства ГТЛК за взаимодействие с машиностроительными предприятиями области.