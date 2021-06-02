Алексей Текслер рассказал на ПМЭФ о творческих кластерах Южного Урала

Губернатор Челябинской области поделился с участниками Петербургского форума наработками в развитии креативной индустрии

2 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на Петербургском международном экономическом форуме. По информации пресс-службы главы региона, Текслер говорил о том, как с помощью креативной индустрии сократить отток молодежи и квалифицированных кадров из регионов.

На заседании рабочей группы «Создание экосистемы креативных индустрий» Текслер рассказал о нескольких реализованных на Южном Урале проектах.

«Когда вы говорите о том, что нужно создавать условия для креативного кластера, нужно создавать условия для всех. У всех должна быть возможность реализовать себя на территории того региона, где они находятся. Сейчас обострилась межрегиональная конкуренция. Субъекты очень активно развиваются и приглашают к себе в первую очередь молодежь. Это гонка идет, она объективная. Очень важно, — я сейчас говорю про свой регион, про Челябинскую область, — чтобы мы были в том числе лидерами этого процесса», — поделился глава региона с участниками мероприятия.

В первую очередь Текслер отметил создание в Челябинске креативного кластера на базе бывшего завода оргстекла. «Свобода 2», по словам губернатора, это яркий пример ревитализации заброшенного промышленного объекта. Теперь на его месте, в центре мегаполиса, образовалась точка притяжения для творческих людей. Напомним, «Свобода 2» сегодня представляет из себя бизнес-центр для предпринимателей творческих профессий: в девяти строениях общей площадью в 18 тысяч квадратных метров регулярно проходят выставки, семинары, мастер-классы.

«Здесь немного другой пример — больше про ремесла, про мультимедийные форматы. На этой площадке, которая называется „PROПуск“, различные предприятия показывают на постоянной основе, чем они занимаются, какую продукцию выпускают. Это такая кооперационная площадка для сферы малого, среднего бизнеса», — рассказал Алексей Текслер о другой площадке.

Губернатор подчеркнул, что креативная индустрия — это прежде всего среда, в которой можно себя проявить. В качестве примера Текслер рассказал участникам заседания о фестивалях, уже десять лет проходящих в Сатке: в город регулярно съезжаются художники и музыканты не только областного, но даже и международного уровня. А в Челябинске, напомним, в 2020 году прошел фестиваль уличного искусства «Культурный код», в ходе которого известные художники украсили фасады 11 жилых домов муралами — масштабными граффити. Одно из изображений, «цифровой Давид», было даже отмечено мэром Флоренции.