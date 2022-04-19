В Челябинске определились с внешним видом троллейбусного депо

Концессионер утвердил решение по оформлению здания на улице Артиллерийской

Компания «Синара — городские транспортные решения Челябинск» («Синара — ГТРЧ», структура холдинга «Синара — транспортные машины») завершает инженерные изыскания в рамках модернизации троллейбусной инфраструктуры в городе. Специалисты исследовали грунт на улицах, чтобы рассчитать нагрузку при проектировании новых опор для контактной сети. Также изучили территорию троллейбусного депо на улице Артиллерийской. На основании этой информации утвердили архитектурное решение по будущему экстерьеру депо, сообщили в пресс-службе группы «Синара — транспортные машины».





Так будет выглядеть троллейбусное депо № 1 в Челябинске

Чтобы исследовать грунт, геологи бурили отверстия на глубину около 6 метров. В зависимости от состава почвы на каждой улице, будут решать, какой фундамент для опор контактной сети необходим — стандартный или усиленный. Во время подготовительных работ изучат более 76 км троллейбусных маршрутов, более 3 тыс. опор. На 14,5 км контактной сети опоры заменят на новые.

Когда геологи, геодезисты и экологи завершат инженерные изыскания окончательно, начнется разработка проектной документации по созданию троллейбусной инфраструктуры. После получения положительного заключения госэкспертизы можно будет приступить к строительству и реконструкции троллейбусного депо.

Напомним, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компания «Синара — городские транспортные решения Челябинск» заключили концессионное соглашение по развитию троллейбусного парка в октябре прошлого года. Компания будет управлять городским электротранспортом в течение 15 лет. В 2023 году в Челябинске появится парк новых, полностью низкопольных троллейбусов, часть из них будет с функцией увеличенного до 20 км автономного хода. Также город ждет реконструкция двух депо, строительство трех подстанций, капитальный ремонт еще трех, а также модернизация всей троллейбусной сети в целом.

Член совета директоров «Синара — транспортные машины» (СТМ) Юрий Осинцев в интервью ИА «Первое областное» подробно рассказал, как холдинг планирует окупить инвестиции, чего ждет от региональных властей и есть ли у концессионера планы на другие виды транспорта и города региона.