В Челябинской области бумажные сертификаты с QR‑кодом получили более 20 тысяч человек

Новая услуга в МФЦ оказалась востребованной для южноуральцев

Новая услуга в многофункциональных центрах Челябинской области по выдаче бумажного сертификата о вакцинации от коронавируса оказалась востребованной у жителей региона. За пять дней медицинский документ получили более 21 000 южноуральцев, сообщает пресс-служба МФЦ.



«Заявители могут получить документ лично или попросить другого человека, написав доверенность в простой письменной форме. Для этого не нужно иметь учетную запись на портале госуслуг. Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных», — рассказали в пресс-службе МФЦ.

Чтобы получить сертификат в бумажном виде, нужен паспорт, СНИЛС. Для незарегистрированных на портале госуслуг — полис ОМС. В случае получения сертификата за другого человека — доверенность. Если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке, понадобится загранпаспорт.

«Обратиться за услугой могут как граждане страны, так и люди с видом на жительство в России или иным документом, разрешающим им проживать в стране», — добавили в многофункциональном центре.

Зарегистрированные на «Госуслугах» вакцинированные либо переболевшие COVID-19 жители страны могут скачать сертификат самостоятельно.

Напомним, бумажные сертификаты о вакцинации против коронавируса в МФЦ россияне начали получать с 16 ноября. С этой даты в силу вступило соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. После предварительного рассмотрения их направили в регионы для обсуждения. Эксперты могут изучить документы и внести предложения до 14 декабря.

Кстати, специалисты уже называют QR‑код «электронной справкой о здоровье».