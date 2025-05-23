Алексей Текслер поручил промышленникам Южного Урала активнее роботизировать производства

Также в приоритете автоматизация

Губернатор Челябинской области принял участие в расширенном заседании региональных отделений РСПП и «СоюзМаш России» Челябинской и Свердловской областей по вопросам развития машиностроения, цифровизации и автоматизации производства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Тотальная роботизация и автоматизация производств — наш приоритет сегодня. Это позволяет в разы увеличивать производительность труда, качество продукции», — подчеркнул Алексей Текслер.

В целом губернатор высоко оценил ситуацию в промышленном комплексе, отметил, что увеличение объема гособоронзаказа дало определенный импульс развитию машиностроительной отрасли.

«Однако, коллеги, призываю вас не забывать про „гражданку“», — отметил губернатор.

Ранее в рамках рабочей поездки в Миасс Алексей Текслер ознакомился с работой нового производственного комплекса «Пуск», побывал в «Центре скалолазания» и принял участие в открытии нового корпуса на автозаводе «Урал».