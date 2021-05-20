В Челябинске школьница принесла на уроки пистолет

Родители учащихся вызвали полицию

Ученица Челябинской гимназии №23 принесла на занятия пистолет. Мать одной из учениц обратилась в полицию. В пресс-службе областного МВД сегодня, 20 мая, сообщили, что проводится проверка.

Уточняется, что в полицию Челябинска обратилась местная жительница. Она рассказала, что в одной из гимназий города, ее дочь увидела в руках у ученицы предмет похожий на пистолет. В образовательную организацию незамедлительно приехали полицейские.

«По предварительным данным, ученица 6 класса обратилась к охраннику гимназии с просьбой сделать фотографию на память с имеющимся у него личным пневматическим пистолетом», — прокомментировали в пресс-службе регионального полицейского главка.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Напомним, на прошлой неделе трагедия произошла в Казани. Тогда в школу пришел вооруженный молодой человек и открыл стрельбу по детям и учителям.

После случившегося губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить безопасность образовательных учреждений в регионе.