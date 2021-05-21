В Челябинске задержали сотрудника «Фортума» по делу о коммерческом подкупе

Мужчина получил от бизнесмена 1,8 миллиона рублей





Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения компании «Фортум». Его подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной версии, подозреваемый в период с декабря 2020 года по май 2021-го получил от представителя коммерческой организации деньги в размере 1,8 миллиона рублей. За это начальник подписал акты выполненных работ по техническому облуживанию системы сигнализации и пожаротушения. Фактически работы выполнены не были.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ („Коммерческий подкуп“)», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как ранее писал наш сайт, следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения промышленного предприятия Миасса. По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 по 2017 год получила от директора коммерческой организации 275 тысяч рублей за победу в конкурсе на заключение контракта на поставку продукции и оплату по этому контракту.