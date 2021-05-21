Директор коммерческой организации из Озерска вернул своим подчиненным долги по зарплате за несколько месяцев. Сумма его задолженности превышала миллион рублей. Чтобы получить деньги, сотрудники фирмы обратились за помощью в силовые структуры, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
«По данным следствия, в течение 2019—2020 годов подозреваемый допустил невыплату заработной платы 13 сотрудникам предприятия. Просроченная и текущая задолженность перед ними составила более 1 млн. рублей. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый погасил задолженность по заработной плате в полном объеме», — замечают в Следственном комитете.
После этого следователь СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Теперь директор, задерживавший зарплату, получит более легкое наказание — судебный штраф.