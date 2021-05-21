В Озерске под давлением следствия предприниматель вернул сотрудникам миллион рублей долга

Несколько месяцев он не выплачивал подчиненным зарплату

Директор коммерческой организации из Озерска вернул своим подчиненным долги по зарплате за несколько месяцев. Сумма его задолженности превышала миллион рублей. Чтобы получить деньги, сотрудники фирмы обратились за помощью в силовые структуры, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

«По данным следствия, в течение 2019—2020 годов подозреваемый допустил невыплату заработной платы 13 сотрудникам предприятия. Просроченная и текущая задолженность перед ними составила более 1 млн. рублей. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый погасил задолженность по заработной плате в полном объеме», — замечают в Следственном комитете.

После этого следователь СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Теперь директор, задерживавший зарплату, получит более легкое наказание — судебный штраф.