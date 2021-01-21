«Фортум» подпишет с правительством Челябинской области соглашение о снижении выбросов

Участие в аналогичном договоре федерального уровня компанию не устроило

21 января министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев анонсировал скорое подписание двухстороннего соглашения между компанией «Фортум» и правительством региона. Документ будет касаться постепенного снижения промышленных выбросов.



По словам министра, «Фортум» в прошлом году стал единственной компанией, отказавшейся подписывать аналогичное четырехстороннее соглашение на федеральном уровне. В заключении тех договоренностей кроме промышленных предприятий и правительства области участвовали также министерство природы России и Росприроднадзор. Как объяснил Сергей Лихачев Первому областному информагентству, юристы «Фортума» не согласились на подписание прежнего документа по формальным признакам, однако компания не отказывается от мероприятий, предусмотренных комплексным планом по снижению выбросов.

«Поскольку текст четырехстороннего соглашения был утвержден федеральными ведомствами, мы не могли его изменить ради „Фортума“. Однако компания намерена снижать выбросы. Поэтому, чтобы задокументировать договоренности, правительство области готовит отдельное двухстороннее соглашение с этой организацией», — объяснил глава регионального экологического ведомства.

Напомним, после майского указа президента РФ Владимира Путина о снижении выбросов в Челябинске и Магнитогорске на 20 процентов к 2024 году в области был разработан комплексный план. К его реализации подключились крупнейшие промышленные предприятия региона, уже в 2020 году в Челябинске зафиксировано снижение выбросов на 4,5 процента — правда, по большей части из-за закрытия городской свалки и начала работ по ее рекультивации. В министерстве экологии отмечают, что комплексный план, к которому теперь подключается и «Фортум», предусматривает даже перевыполнение президентского поручения: снижение выбросов на 37 процентов в Челябинске и 21 процент в Магнитогорске.