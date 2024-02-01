КСП проверит эффективность расходов на образование в Челябинской области

Ведомство приступило к плановой проверке

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность расходов на образование и науку в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Объектами проверки являются министерство образования и науки Челябинской области, Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», — уточнили в ведомстве.

Аудиторы КСП региона проверят эффективность расходования 369,7 миллиона рублей.

В программу мероприятия включены вопросы проверки целевого и эффективного использования субсидий, выделенных на выполнение госзадания; информационного и методического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов; реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Также особое внимание аудиторы обратят на освоение бюджетных средств в рамках конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.