В Магнитогорске квартиросъемщик устроил в девятиэтажке пожар от непотушенной сигареты

Мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом

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В Магнитогорске накануне ночью жителям девятиэтажного дома № 205 по улице Советской пришлось эвакуироваться из-за пожара на втором этаже. О густом дыме из окон квартиры сообщили очевидцы около половины первого ночи. Оказалось, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, которую оставил уснувший квартиросъемщик. Городская пожарно-спасательная служба спасла пять человек, а пострадавшего от угарного газа мужчину увезли в больницу, сообщает МЧС Магнитогорска.

О густом дыме на втором этаже 9-этажного жилого дома спасателям сообщили очевидцы, проходившие мимо. На место выехали две части пожарно-спасательного гарнизона и служба пожаротушения.

«Возгорание началось из-за неосторожности при курении, предположительно в алкогольном опьянении, загорелись вещи и мебель. Пострадал 35-летний мужчина. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован в терапию ГБ № 1. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное», — сообщили в городской службе МЧС.

По данным представителей МЧС, были спасены 5 человек, из них 1 ребенок, эвакуированы 8 человек, из них 1 ребенок. Сотрудники Магнитогорского напоминают, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности уберегут жизнь и собственность от пожара.