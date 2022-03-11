Алексей Текслер на Госсовете предложил проиндексировать тарифы ОМС

Антикризисную меру обсудили на совещании рабочей группы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании рабочей группы Государственного совета России по экономическим вопросам. Как руководитель комиссии по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер озвучил инициативы по поддержке экономики в условиях санкций, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор предложил проиндексировать тарифы обязательного медицинского страхования. Инициативу он объяснил влиянием санкций на рост стоимости лекарств и медицинских услуг.

«Меняется стоимость лекарств, расходных материалов, что может отразиться на первичном звене здравоохранения. Поэтому важно не просто добавлять дополнительные средства, а проиндексировать тарифы ОМС», — уточнил Алексей Текслер.

Также глава Челябинской области акцентировал внимание на сохранении заявленного уровня федерального софинансирования бюджетных строек.

«Есть дополнительное предложение по задолженности по бюджетным кредитам. Сейчас их можно направлять на антикризисные мероприятия. Фактически это означает перенос уплаты на более поздний срок. Предлагаем обеспечить возможность софинансировать стройки за счет этого источника с последующим списанием этих средств», — отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер озвучил предложение о максимальном вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

«Для сельхозрегионов это достаточно большая проблема, и как антикризисную меру можно рассматривать решение засеять эти земли. Собрать урожай, чтобы собственники, которые этим не занимаются, не могли юридически этот момент оспорить», — пояснил Алексей Текслер.