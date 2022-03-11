В Челябинской области похолодает до −33 градусов

Возможен небольшой снег

В субботу, 12 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, на юге местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до −23, −28, в низинах до −33 градусов. Днем столбики термометров покажут −10, −15 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В выходные на территории региона будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В воскресенье ночью местами температура воздуха составит до −30 градусов, в низинах — до −35. Днем ожидается −9, −14 градусов.

Ветер неустойчивый, 1—6 м/с.