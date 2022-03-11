СК РФ открыл телеграм-канал для обращений граждан

Пользовали смогут отправлять запросы на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина

Следственный комитет РФ открыл телеграм-канал, в котором пользователи в режиме онлайн смогут обратиться в ведомство и отправить запрос на имя председателя Александра Бастрыкина.

«В информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи. Особой популярностью пользуется аккаунт в социальной сети „Инстаграм“ @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Для пользователей социальной сети „ВКонтакте“ также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/preimnaya_bastrikina и группу информационного центра vk.com/infocentrskrf; в „Одноклассниках“ — через группу ok.ru/group/61254572769397», — сообщили в ведомстве.

Перейти в телеграм-канал можно по ссылке t.me/infocentrskrf.

Также для россиян функционирует круглосуточная телефонная линия: 8‑800‑100‑12‑60.